Местные власти утверждают, что нефтенакопитель загорелся в районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника, пожар локализуется.
Также сообщается, что пострадавших нет.
Тем временем в Сети появились кадры, на которых можно увидеть, что на месте ЧП полыхает сильный пожар.
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Напомним, что 5 января взрывы прогремели на аэродромах в Энгельсе и Рязани. Были повреждены стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которыми Россия била по Украине.
"Они чувствовали себя безопасно на отдаленных аэродромах. Думали, что возмездие в виде "бавовны" не придет. Но она приходит, и все чаще", - комментировал ЧП на российских аэродромах спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Днем в этот же день россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине.
Одна из ракет упала на территории Молдовы.
Напомним, также сообщалось, что Кремль не собирается заканчивать войну и готовится к новой волне мобилизации - названы сроки.