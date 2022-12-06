На сроки завершения войны в Украине влияет множество факторов, в том числе возможное продолжение так называемой «частичной мобилизации» в россии.

Напомним, официально мобилизация в россии так и не была завершена, а в российских СМИ появляются сообщения о подготовке к новой волне.

Так, по некоторым данным, новая волна «частичной мобилизации» начнется сразу после Нового года, в январе.

Однако, чтобы россия не делала – победитель в этой войне ясен уже давно. В этом уверен один из самых авторитетных военных экспертов Агиль Рустамзаде.

«Россия проиграла эту войну. Ничто и никто не сможет обеспечить победу российской федерации, это как утопающий за каждую соломинку хватается. Все что они делают – продлевают агонию и увеличивают цену своего проигрыша», - подчеркнул Рустамзаде в интервью Инге Мезере.

По словам эксперта, россия проиграла войну против Украины еще на этапе планирования.

«Россия проиграла еще ее не начав, потому что стратегические просчеты тактическими шагами не изменить. Они шли к вам на прогулку, но вы оказались людьми негостепримными. Вы победили уже давно, вопрос в цене», - уверен Рустамзаде.

Говоря о сроках завершения войны, военный аналитик пояснил, что на это влияет множество факторов и можно сделать лишь предварительные прогнозы. Исходя из того, например, будет ли продолжена мобилизация в россии, или нет.

«Если украинская армия увеличит темп своего огневого воздействия и россия не объявит частичную мобилизацию, то я думаю, что в перспективе 6-8 месяцев вместе с инструментами - политическим и экономическим давлением, возможно, мы придем к какому-то результату. Но если ущерб, который наносится российской экономике не буде таким сильным и российская федерация сможет собрать ресурсы и сделать новую мобилизацию, я думаю, что это, возможно, перескочит на 2024 год», - поделился своим мнением Рустамзаде, подчеркнув, что на ситуацияю влияет множество факторов.

В том числе понимание российской элиты, что пора заканчивать.

«Есть еще такая вещь, как его величество случай, когда три влиятельных человека в россии могут сесть и сказать: «Ребята, страна разваливается, давайте вырулим», - пояснил Агиль Рустамзаде.

Напомним, ранее стало известно, каким может быть Нюрнбергский процесс за вторжение россии в Украину.

Кроме того, Politeka.net писала, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.

Также сообщалось, что россияне перед вторжением в Украину поделили украинцев на четыре группы - кого они собирались ликвидировать, а кого отправить на "перевоспитание.