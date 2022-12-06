У россии, судя по всему, вырисовывается новая глобальная проблема, которая повлияет на ход войны.

Речь идет о зимнем обмундировании.

Так, один из самых авторитетных военных экспертов Агиль Рустамзаде заявил, что на фронте у россиян возник «еще один нюанс».

«Сейчас распутица, что фактически делает любую наступательную операцию с заниженной динамикой. Поэтому в таких условиях я бы крупными силами наступление не проводил, а мелкими силами можно добиться тактического успеха. Поэтому в ближайшую неделю я не думаю, что украинская армия перейдет в наступление. Плюс есть один нюанс. Есть основания считать, что российская армия не смогла обеспечить свои войска на линии фронта зимним обмундированием для того, чтобы войска смогли действовать в зимних условиях», - сообщил Рустамзаде в интервью Инге Мезере.

По словам Рустамзаде, если россияне не смогут решить эту проблему, то ВСУ будет очень легко осуществлять в любом направлении наступление.

Надо, добавил Рустамзаде, дождаться, чтобы земля стала твердой и тогда можно будет наступать.

«И, во-вторых, надо будет посмотреть, как россия будет решать эту проблему с созданием условий для ведения зимней кампании», - пояснил эксперт.

В то же время украинская армия готова к встрече с «генералом Морозом», уверен Агиль Рустамзаде.

А вот для армии оккупантов повторяется сценарий финской войны.

«Тогда малочисленные группировки финских солдат доставили очень много проблем российской армии. И если российская армия не сможет решить проблему встречи с «генералом Морозом», то некоторые эпизоды нам будут напоминать финскую войну. Очень много было обмороженных советских солдат в финской войне», - напомнил Агиль Рустамзаде, добавив, что речь о потерях тогда шла 1 к 10.

Напомним, также названы сроки окончания войны в случае продолжения в россии мобилизации.

Также сообщалось о новом взрыве на российском аэродроме.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются вглубь Луганщины.