Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете американского Института изучения войны.
Так, отмечается, что Кремль явно пытается справиться с растущим общественным беспокойством относительно второй волны мобилизации. Кроме всего прочего, Путин также усиливает меры, чтобы мобилизованные мужчины и их семьи не жаловались на проблемы с мобилизацией.
Например, он подписал закон, запрещающий митинги в правительственных зданиях, университетах, школах, больницах, портах, вокзалах, церквях и аэропортах.
«Вероятно, для подавления беспорядков и протестов среди мобилизованных мужчин и их семей», - говорится в отчете.
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Аналитики также заметили, что Кремль начал отходить от ограниченных заявлений о войне, которые он использовал, чтобы уменьшить обеспокоенность российской общественности по поводу войны, вероятно, в попытке подготовить общественность к будущим волнам мобилизации.
«Однако этих информационных условий, вероятно, недостаточно, чтобы убедить население России в целом в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая неудовлетворительную реакцию на рекламные кампании по набору добровольцев летом. Кремль рискует еще больше подорвать свой авторитет, объявив о мобилизации, которая была предсказана неофициальными источниками, но не обсуждалась российскими официальными лицами», - считают в институте.
Также в ISW убеждены, что решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже объявление официальное объявление войны Украине не устранит проблемы в краткосрочной перспективе.
Дело в том, что Минобороны рф может одновременно обучать не более 130 000 призывников в течение двухлетнего цикла призыва в мирное время. Для того, чтобы квалифицированно подготовить "мобиков", нужно потратить минимум три месяца.
Следовательно, успех мобилизации зависит от способности командования армии РФ инвестировать время и ресурсы в свой персонал. Впрочем, долгосрочного стратегического планирования у россиян нет.
«Бутафорское объявление Кремля об окончании мобилизационных призывов 28 октября также является показателем того, что Минобороны России признает, что ему не хватает возможностей одновременно поддерживать резервную мобилизацию и призыв на военную службу», - убеждены эксперты института.
Аналитики считают, что Кремль рискует еще больше подорвать свой авторитет, объявив о мобилизации, которую тщательно отрицали.
Добавим, что тем временем в российских телеграм-каналах появилась информация, что глава Приморского края потребовал от учебных заведений отчислить неуспевающих для призыва на военную службу.
Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края якобы разослало письмо, в котором просит учебные заведения отчислять студентов с академическими задолженностями, чтобы их могли призвать в армию.
В письме с пометкой "Срочное" говорится, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко поставил задачу призвать на военную службу 1435 граждан. В этой связи ректорам вузов и руководителям колледжей предлагается "в кратчайшие сроки" отчислить или отправить в академический отпуск неуспевающих студентов и проинформировать об этом военкоматы.
Добавим, ранее стали известны вероятные сроки новой мобилизации в россии.
Также были названы возможные сроки окончания войны, если россия объявит новую мобилизацию.
Кромме того, Politeka.net писала, будет ли дополнительная мобилизация в Украине.