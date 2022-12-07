Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Так, отмечается, что Кремль явно пытается справиться с растущим общественным беспокойством относительно второй волны мобилизации. Кроме всего прочего, Путин также усиливает меры, чтобы мобилизованные мужчины и их семьи не жаловались на проблемы с мобилизацией.

Например, он подписал закон, запрещающий митинги в правительственных зданиях, университетах, школах, больницах, портах, вокзалах, церквях и аэропортах.

«Вероятно, для подавления беспорядков и протестов среди мобилизованных мужчин и их семей», - говорится в отчете.

Аналитики также заметили, что Кремль начал отходить от ограниченных заявлений о войне, которые он использовал, чтобы уменьшить обеспокоенность российской общественности по поводу войны, вероятно, в попытке подготовить общественность к будущим волнам мобилизации.

«Однако этих информационных условий, вероятно, недостаточно, чтобы убедить население России в целом в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая неудовлетворительную реакцию на рекламные кампании по набору добровольцев летом. Кремль рискует еще больше подорвать свой авторитет, объявив о мобилизации, которая была предсказана неофициальными источниками, но не обсуждалась российскими официальными лицами», - считают в институте.

Также в ISW убеждены, что решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, всеобщей мобилизации или даже объявление официальное объявление войны Украине не устранит проблемы в краткосрочной перспективе.

Дело в том, что Минобороны рф может одновременно обучать не более 130 000 призывников в течение двухлетнего цикла призыва в мирное время. Для того, чтобы квалифицированно подготовить "мобиков", нужно потратить минимум три месяца.

Следовательно, успех мобилизации зависит от способности командования армии РФ инвестировать время и ресурсы в свой персонал. Впрочем, долгосрочного стратегического планирования у россиян нет.

«Бутафорское объявление Кремля об окончании мобилизационных призывов 28 октября также является показателем того, что Минобороны России признает, что ему не хватает возможностей одновременно поддерживать резервную мобилизацию и призыв на военную службу», - убеждены эксперты института.

Аналитики считают, что Кремль рискует еще больше подорвать свой авторитет, объявив о мобилизации, которую тщательно отрицали.

Добавим, что тем временем в российских телеграм-каналах появилась информация, что глава Приморского края потребовал от учебных заведений отчислить неуспевающих для призыва на военную службу.

Министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края якобы разослало письмо, в котором просит учебные заведения отчислять студентов с академическими задолженностями, чтобы их могли призвать в армию.

В письме с пометкой "Срочное" говорится, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко поставил задачу призвать на военную службу 1435 граждан. В этой связи ректорам вузов и руководителям колледжей предлагается "в кратчайшие сроки" отчислить или отправить в академический отпуск неуспевающих студентов и проинформировать об этом военкоматы.

Добавим, ранее стали известны вероятные сроки новой мобилизации в россии.

Также были названы возможные сроки окончания войны, если россия объявит новую мобилизацию.

Кромме того, Politeka.net писала, будет ли дополнительная мобилизация в Украине.