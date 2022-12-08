Такое мнение, как пишет Politeka.net, высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, анализируя ситуацию в Бахмуте.
По мнению эксперта, именно Бахмут станет тем городом, который истощит запасы артиллерийского БК у российских оккупационных войск.
Коваленко отмечает, что концентрация артиллерии на этом узком направлении будет иметь для российских оккупантов серьёзные последствия.
«А именно - истощение складов до уровня непригодных к применению боеприпасов, со всеми вытекающими последствиями. А как бонус - обескровливание подразделений», - подчеркнул Коваленко, отметив, что сейчас под Бахмутом захватчики забивают себе в гроб гвоздь.
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«Бездарно, упорно, отчаянно. Далее - расчёт только на собственное производство начиная с I-квартала 2023. А собственное производство это от 1 до 1,5 млн артиллерийских выстрелов тех или иных калибров в год», - предполагает Коваленко.
По мнению эксперта, рассчитывая на своё внутреннее производство россия может обеспечить в среднем от 2,5 до 4 тыс выстрелов в сутки, что в 9 и 5 раз меньше сегодняшнего потенциала.
При этом сохраняются проблемы в логистике.
«И это ещё даже не вспомнил и о том, что идет износ и без того поизносившегося ресурса стволов, а так уничтожение в артиллерийских дуэлях российской арты. Если Бахмут не гвоздь в гроб российского артиллерийского потенциала, тогда что?», - задался вопросом эксперт.
Напомним, россиянин Небензя в очередной раз опозорился в ООН.
Также сообщалось, что Путин готовится к бегству из Кремля.
Кроме того сообщалось, что у оккупантов назревает новая огромная проблема.