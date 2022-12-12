Так, по его словам, осенью, а именно переход от сухой осени к еще зиме без морозов, были очень сложные погодные условия для ведения атак. Ведь шли дожди и из-за сыйро почвы техника на колесах почти не проходит.

«Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более жесткой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий", - заверил министр во время пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Одессе.

План Украины, напомнил Резников, очень прост – выход на международно признанные границы Украины по состоянию на 1991 год.

Также министр добавил, что идет война ресурсов, и ресурсы у россиян также заканчиваются.

По словам Министра обороны Украины, Россия обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины, чтобы принудить к переговорам.

"Их цель - погрузить нас во тьму, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать строй и потеряли нашу стойкость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров", - объяснил Резников.

Напомним, цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.

Также сообщалось, что россиянин Небензя опозорился в ООН.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются в глубь Луганщины.