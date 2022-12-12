Так, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью каналу "NTA" заявил, что украинские войска уже возле Кременной.
«Это не секрет, не какая-то тайна», - подчеркнул Гайдай.
По его словам, «где-то на новый год – плюс-минус – вполне реально деоккупировать либо Кременную, либо Сватово».
«У нас достаточно на это сил и средств», - заверил Гайдай.
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Следующий населенный пункт, который нужно деоккупировать после Кременной и Сватово – это, по словам Гайдая, Старобельск.
«Как только будет где оккупирован Старробельск, ВСУ смогут огневым контролем держать все основные трассы», - пояснил глава ОВА.
Гайдай также уточнил, что бои в направлении Сватово- Кременная ведут в том числе и пограничники, и Нацгвардия, и ТРО разных областей.
Также глава Луганской ОВА сообщил, что оккупанты стерли с лица земли населенный пункт Белогоровка
"Это только название. Потому что там ничего от него уже не осталось, к несчастью", – отметил он.
Отметим, что минувшей ночью был нанесен удар по базе "вагнеровцев" в Сватово. Об этом сообщается в телеграм-каналах. На кадрах видно, что разрушения масштабные, о количестве погибших пока неизвестно.
Напомним, министр обороны Алексей Резников назвал сроки, когда ВСУ пойдут в активное контрнаступление.
Также сообщалось, что россиянин Небензя опозорился в ООН.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются в глубь Луганщины.