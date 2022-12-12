Советник главы ОП Михаил Подоляк уже купил билет в Крым и верит, что уже совсем скоро окажется в поезде «Киев-Симферополь».

По его словам, его билет с открытой датой, место в купе.

«Все уже есть, и мы ведь не просто так говорим», - заявил Подоляк в интервью проекту "Орестократія".

Советник главы ОП убежден, что падение Донецка или Луганска «сформирует фундаментальные панические настроения на полуострове Крым, и люди оттуда будут убегать».

Также Подоляк прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о победе уже в следующем году. Так, отвечая на вопрос, есть ли конкретный просчет, как Украина этого достигнет, Подоляк заявил: «да, есть».

«Есть у нас очень эффективная аналитическая структура ГУР, и президент опирается на абсолютно четкие аргументированные позиции. А еще есть объективная информация, которую предоставляют наши партнеры с точки зрения оценки российской ресурсной способности, подразумевается снаряды, ракеты, бронетехника, как у них работают ремонтные мощности, как идет мобилизация на разных уровнях, каковы настроения общества», - пояснил Подоляк.

Кроме того, представитель ОП заявил, что стратегические объекты в россии абсолютно беззащитны.

«И это существенно изменяет формат войны, то есть все будет иначе. Россия должна понять, что возмездие прилетит на те объекты, откуда они поднимают самолеты и наносят удары по гражданскому населению», - подчеркнул Подоляк.

Напомним, министр обороны Алексей Резников назвал сроки, когда ВСУ пойдут в активное контрнаступление.

Также были названы населенные пункты, которые украинские защитники могут освободить уже совсем скоро.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются в глубь Луганщины.