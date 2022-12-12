«Россия тратит практически все крылатые ракеты, сняв их из дежурства на разных направлениях».

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью проекту «Орестократія».

Также представитель ОП подтвердил словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, что у россии остался запас ракет для нового массированного удара по Украине.

«Действительно, 3-4 удара они еще могут нанести, должны к этому готовиться», - предупредил Подоляк.

Также советник главы ОП высказал уверенность, что россия не получала новой партии дронов-камикадзе от Ирана: «Шахедов» новой партии нет. Россия заказала очень много "Шахедов", 800 или немного больше, использовала уже две трети".

Подоляк также прокомментировал информацию о том, что Иран передал россии технологии производства и некоторые производственные возможности.

«И Россия ищет возможность где-нибудь построить линию для производства. Пусть строится, будет так же, как "Лада", или что там они делают. Если они сами начнут производить, то «мопеды» летать точно не будут», - уверен Подоляк.

Таким образом россия продолжает наносить по Украине удары иранскими дронами из предыдущей партии.

Подоляк также ответил, что сейчас Иран находится в очень сложном положении. Протесты в стране набирают обороты, лидеры государства теряют рычаги управления. И на этом фоне Иран опасается попасть под еще более жесткие санкции, в то время как россия продолжает просить дроны и крылатые ракеты.

«У России сегодня нет того количества ракет, чтобы как-то существенно переломить ход войны. Они наносят удары по энергетике, но мы уже понимаем, что и как происходит, более мощно физически защищаемся, уже есть ряд дополнительных систем ПВО, уже есть понимание, как нам за счет диспетчеризации правильно регулировать эти пиковые нагрузки на энергосеть, есть параллельные перетоки», - заверил Подоляк.

Напомним, Подоляк также объяснил уверенность в том, что Украина победит в 2023-м году.

Также были названы населенные пункты, которые украинские защитники могут освободить уже совсем скоро.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ продвигаются в глубь Луганщины.