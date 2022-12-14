Так, аналитики американского Института изучения войны со ссылкой на Украинский центр сопротивления сообщают, что Евгений Пригожин отправил уже более 23 тысяч российских заключенных на передовую.

Таким образом главарь ЧВК «Вагнер» пытается укрепить свое политическое влияние и позиционировать себя как возможного преемника Путина.

При этом судьба зэков россиян не волнует, и они позволяют Пригожину использовать их в качестве пушечного мяса в операциях с высокой степенью риска и высокой смертностью, не допуская при этом участия руководства ЧВК в боевых действиях.

Аналитики также указывают на интервью оппозиционного издания «Медуза» с вагнеровцем Вячеславом Измайловым, который заявил, что ЧВК обещал заключенным контракт на шесть месяцев, 200 000 рублей, льготы для их семей, полное освобождение от уголовного наказания по отбытии наказания и более безопасное положение в окопах вдоль второй линии фронта.

Вагнеровец также сообщил, что ни одно из этих сообщений не было сдержано и после двухнедельного обучения новобранцев бросили на передовую.

Измайлов заявил, что 70 вагнеровцев из его взвода из 90 человек были убиты.

Также в Институте изучения войны сообщают, что оккупанты продолжают испытывать проблемы с основным снаряжением и продовольствием для мобилизованных.

Так, есть информация, что мобики на тренировочной базе в Сибири массово болеют бронхитом и пневмонией из-за проживания в палатках при низкой температуре воздуха.

Напомним, россии предрекли страшное будущее после победы Украины.

Также сообщалось, что Подоляк также рассказал, почему уверен в окончание войны уже в 2023-м году.

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