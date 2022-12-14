Оккупанты отправляют под Бахмут все новые и новые колонны «живого мяса», на место убитых россиян постоянно поставляются новые.

Об этом рассказал пресс-офицер Первой отдельной бригады спецназа им. Ивана Богуна Тарас Березовец в интервью «Настоящему времени».

«По аналогии со Второй мировой войной, где союзники называли войска Японской империи так называемым токийским экспрессом, мы можем сказать, что здесь мы имеем дело с "бахмутским экспрессом". Противник доставляет на поле боя новые и новые подразделения. Неизвестно, где они их "рожают", откуда они их берут», - отметил Березовец.

По его словам, под Бахмутом по-прежнему находятся и подразделения ЧВК «Вагнера». Правда, отметил Березовец, значительно поредевшие.

«Это уже не тот "Вагнер", который был в октябре или ноябре, поскольку значительная часть элитных подразделений "ЧВК Вагнера" на данный момент уничтожена. Но это идут в основном вновь мобилизованные российские граждане, которые проходили обучение на территории российской федерации», - сообщил Березовец, добавив, что есть среди мобиков и те, у которых никакого опыта нет.

Березовец отметил, что соотношение "вагнеровцев" и мобилизованных россиян без опыта - приблизительно один к четырем, а опыт подготовки зэков «достаточно низкий».

В итоге оккупанты используют обычных мобиков в качестве приманки для вскрытия огневых точек, а также для отвлечения внимания подразделений ВСУ, а «вагнеровцев» для штурмов, отправляя их в тыл для атаки в самый неожиданный момент.

Кроме того, россияне используют военнопленных ВСУ в качестве живого щита.

«Наших военнопленных расстреливают перед самими позициями и далее идут штурмовые действия. Эта тактика рассчитана в первую очередь на психологию. Абсолютно циничный и варварский расчет, который могла родить абсолютно больная империя», - подчеркнул Березовец.

Также Тарас Березовец высказал уверенность в том, что все попытки противника захватить Бахмут потерпят поражение. В городе остаются штурмовые подразделения ВСУ, снайперские группы, которые наносят огромный урон противнику.

«Город в буквальном смысле завален трупами, которые противник не вывозит, и они в буквальном смысле идут по трупам собственных солдат», - сообщил Березовец.

Напомним, в Минобороны Украины заговорили о новой волне мобилизации.

Также сообщалось, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.

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