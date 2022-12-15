Оккупанты могут попытаться осуществить новое крупномасштабное наступление уже совсем скоро.

Как сообщают аналитики американского Института изучения войны, речь идет о первых месяцах 2023-го года.

Среди показателей к такому развитию событий - мобилизационные усилия россии, объявление о призыве на военную службу и переброска тяжелых вооружений.

Таким образом попытка наступления может состояться уже в январе-феврале 2023 года. Отмечается, что зимние месяцы увеличат темпы операций с обеих сторон и что условия на местах по всей Украине, вероятно, будут способствовать наступательным операциям.

Аналитики института предполагают, что в ближайшие месяцы войска могут возобновить наступательные операции на двух основных направлениях наступления — вдоль Харьковско-Луганской границы на северо-востоке Украины или в Донецкой области.

Судя по всему, подчеркивают эксперты, российские войска перебрасывают тяжелую технику из тыловых районов Луганской области в районы, расположенные вблизи нынешней линии фронта вдоль границы Харьковско-Луганской области. Также они перегруппировали свои силы вдоль этой линии.

Отмечается, что оккупанты проводят ограниченные наступательные операции, в частности, для восстановления утраченных позиций к западу от Кременной. Из-за низкой температуры воздуха почва затвердела и это, вероятно, создало условия для увеличения темпов наступления.

Кроме того, аналитики напоминают, что в результате ухода с левого берега Херсонщины российские подразделения были передислоцированы в различные районы Донбасса, а также усилены мобилизованными резервистами.

«Кроме того, российские силы могут надеяться начать наступление в западной части Донецкой области, чтобы развить маргинальные успехи, достигнутые в районе Угледар-Павловка в ноябре», - уточняют аналитики, добавляя, что российские силы вероятно стремятся завершить захват всей Донецкой области.

В то же время эксперты продолжают считать, что боеспособность россии остается сниженной и маловероятно, что российские войска смогут захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы.

Добавим, в свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты заминировали дачные участки под Олешками.

Также захватчики принудительно вывезли граждан Украины с Великого Потемкинского острова возле Херсона. Кроме того, они заминировала дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешек.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, что сейчас происходит в районе Бахмута.

Также сообщалось, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.

Кроме того, Politeka.net писала, что России предрекли страшное будущее.