Воины ВСУ продолжают метр за метром очищать украинскую землю от российских захватчиков.

И уже есть новые успехи, о которых можно говорить.

Так, по словам представителя Генерального штаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова, "во время ведения наступательных действий Силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва".

Речь идет о селе в Луганской области.

Также Громов в ходе брифинга сообщил, что в районе Белогоровки враг, не добившись успеха, предпринимает попытки прорыва украинской обороны на Верхнекаменское.

Также Громов сообщил, что Беларусь продолжает наращивать российское военное присутствие на территории Беларуси.

По его словам, продолжается и перемещение в Белоруссию российского вооружения.

В частности, на прошлой неделе на полигоны Обуз-Лесновский и Лосвидо перебросили по одному батальонному комплекту танков. На этой неделе Россия переместила на аэродром «Мачулищи» три самолета МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А50-У.

«Это, прежде всего, свидетельствует о наращивании возможностей агрессора наносить авиационные удары по территории Украины. Хочу отметить, что в настоящее время на территории Беларуси отсутствуют необходимые компоненты воздушной группировки, которая может обеспечить деятельность и авиационную поддержку войск в ходе проведения противником наступательной операции… Вероятность проведения наступательной операции с территории республики Беларусь остается низкой», – подчеркнул генерал.

Напомним, Россия может повторить масштабное наступление: названы сроки и направления.

Также сообщалось, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.

Кроме того, Politeka.net писала, что России предсказали страшное будущее.