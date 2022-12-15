Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат и они представляют проблему для Украины.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist.

По его словам, россияне готовят около 200 тысяч новых солдат.

«Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать», - пояснил Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ сообщил, что изучил историю двух чеченских войн, «и все было так же».

«Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек… Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев», - сообщил Залужный.

Также Залужный высказался относительно командующего российской армией Сергее Суровикине как о командире старого типа и полководце времен Петра Первого, «держиморде».

Главнокомандующий ВСУ пояснил, что самое главное в любой ситуации оставаться человеком, стать лидером.

"Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и при этом пытаться управлять людьми. Это религия, которую я практикую", – пояснил главком ВСУ.

Напомним, россияне готовят новое м асштабное наступление, названы направдения.

Также сообщалось, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.

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