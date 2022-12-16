Где-то за Уралом российские войска уже готовят новые ресурсы и в этом нет никаких сомнений.

Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный рассказал в интервью британскому изданию "The Economist".

По его словам, россияне боевой потенциал этих ресурсов будет очень-очень низким.

"Даже если он привлечет еще миллион людей в армию, чтобы бросать тела, как это сделал Жуков (старший советский командир времен Второй мировой), это не принесет все равно желаемый результат", - уверен Залужный.

Поэтому, подчеркнул главнокомандующий ВСУ, следующая проблема – это сдерживание позиций.

"Поэтому следующая проблема, которая у нас есть, это, прежде всего, удержать эту линию и не потерять позиции. Это важно. Потому что я знаю, что освободить ее в десять-пятнадцать раз труднее, чем не сдать. Поэтому наша задача сейчас удержаться...", – пояснил Залужный.

Вторая стратегическая задача украинских защитников – «подготовиться к этой войне, которая может произойти в феврале. Уметь вести войну свежими силами и резервами».

Также Залужный объяснил, что сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более продолжительных и трудных боев, которые могут начаться в 2023 году.

Кроме того, главнокомандующий предположил, что энергетическая система страны находится на грани.

«Мы балансируем на тонкой границе. А если электросеть разрушат… тогда начинают мерзнуть солдатские жены и дети. И такой сценарий возможен. Какое настроение будет у бойцов, думаете? Без воды, света, тепла можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий?», - задался вопросом Залужный.

Напомним, Залужный также высказался о новой большой волне мобилизации и в чем сейчас нуждается ВСУ.

Также сообщалось, что Залужный раскрыл план нового наступления оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.