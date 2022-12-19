Как отмечают в КГВА, столица выдержала не одну, а несколько волн атак иранских "Shahed".

В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА.

Силам ПВО удалось уничтожить около 15.

«К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

"Все службы работают на местах", - сообщил Кличко, добавив, что подробности будут впоследствии.

Известно, что на одном из мест начался сильный пожар.

В свою очередь глава КМВА Сергей Кулеба сообщает, что в результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

"Предварительно, двое пострадавших. Людям оказывается помощь - они под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Идет работа по ликвидации последствий ударов.