Несмотря на тяжелейшие потери оккупанты продолжают атаковать Бахмут, тяжелейшие бои не прекращаются ни на день.

Замначальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью BILD сообщил, что российские вооруженные силы и вагнеровские наемники Евгения Пригожина сосредоточили свои атаки прежде всего вокруг города Бахмут по трем причинам.

Во-первых, подчеркнул Скибицкий, они хотят контролировать всю Донецкую область. Во-вторых, они стремятся атаковать города Краматорск и Славянск с юга.

И в-третьих, Пригожин заботится о своем престиже. Главарю вагнеровцев, говорит Скибицкий, нужен приличный успех.

Ведь он обвиняет российскую армию в том, что она не продвигается вперед, но и ему особо нечего продемонстрировать.

Скибицкий оценивает состояние российских вооруженных сил как значительно худшее, чем до вторжения. Помимо человеческих потерь, россия несет потери из-за санкций, а это значит, что многие запчасти отсутствуют, к тому же некоторые из них невозможно произвести.

Помимо современных боевых танков, это в первую очередь затронет ВВС, баллистические ракеты и крылатые ракеты.

Этого, по словам Скибицкого, не могли компенсировать даже сделки с иранским режимом.

Напомним, минувшей ночью оккупанты вновь атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе.

После новой атаки введены экстренные отключения света.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.