Как сообщает Politeka.net со ссылкой на новую сводку разведки Министерства обороны Великобритании, в последние месяцы «Вагнер» разработал наступательную тактику, чтобы использовать большое количество завербованных и плохо обученных зэков.

Так, сообщается, что некоторым боевикам, скорее всего, выдаются смартфоны или планшеты, на которых показаны назначенная им ось наступления и цель атаки, наложенные на коммерческие спутниковые снимки.

В то же время их командиры, вероятно, остаются в укрытии и отдают приказы по рации, получая информацию от небольших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Отдельные группы и подразделения получают приказ следовать по заранее намеченному маршруту, часто при огневой поддержке, но реже с бронетехникой.

При этом вагнеровцам, которые самовольно отклоняются от своих маршрутов нападения, как предполагают в разведке, грозит, расстрел.

«Эта жестокая тактика направлена на то, чтобы сохранить редкие активы Вагнера в виде опытных командиров и бронетехники за счет более доступных заключенных-новобранцев, которых организация считает расходным материалом», - заключают в разведке.

Также сообщалось, почему Бахмут настолько важен оккупантам.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях новой атаки дронов-камикадзе.

Также напомним, ЗСУ под Бахмутом могут затащить оккупантов в ловушку.