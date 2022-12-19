Как сообщает Politeka.net со ссылкой на новую сводку разведки Министерства обороны Великобритании, в последние месяцы «Вагнер» разработал наступательную тактику, чтобы использовать большое количество завербованных и плохо обученных зэков.
Так, сообщается, что некоторым боевикам, скорее всего, выдаются смартфоны или планшеты, на которых показаны назначенная им ось наступления и цель атаки, наложенные на коммерческие спутниковые снимки.
В то же время их командиры, вероятно, остаются в укрытии и отдают приказы по рации, получая информацию от небольших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Отдельные группы и подразделения получают приказ следовать по заранее намеченному маршруту, часто при огневой поддержке, но реже с бронетехникой.
При этом вагнеровцам, которые самовольно отклоняются от своих маршрутов нападения, как предполагают в разведке, грозит, расстрел.
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«Эта жестокая тактика направлена на то, чтобы сохранить редкие активы Вагнера в виде опытных командиров и бронетехники за счет более доступных заключенных-новобранцев, которых организация считает расходным материалом», - заключают в разведке.
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