Переговоры Путина и Лукашенко продолжались примерно два с половиной часа, затем лидеры отправились в резиденцию «Озерный» в Острошицком Городке под Минском.

Как сообщает мониторинговая группа "Белорускі Гаюн" со ссылкой на "МотолькоПомоги", Лукашенко поехал провожать Путина в аэропорт прямо к самолету.

Путин вылетел из Национального аэропорта Минск в 00:59. Специально для сопровождения этого борта с аэродрома в Барановичах был поднят истребитель.

Кремлевские пропагандисты начали ретранслировать цитаты Путина и Лукашенко после их встречи. Так, Путин заявил, что РФ и РБ договорились продолжать практику совместных военных учений и создавать единое оборонное пространство.

"Россия будет готовить экипажи белорусских самолетов, переоборудованных для возможного применения воздушных боеприпасов с ядерной боевой частью", – заявил Лукашенко.

Также президент Беларуси объявил, что будут поставлены на боевое дежурство переданные россией комплексы С-400 и Искандер, и что Россия и РБ совместно готовят экипажи самолетов, которые «несут специфические боеприпасы».

При этом Путин и Лукашенко воздержались от публичного обсуждения российского вторжения в Украину, причем оба лидера отметили, что Беларусь якобы сталкивается с "западной угрозой".

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что ISW оценивало, что Лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину.

«Лукашенко также использовал подобные намеки на возможное размещение ядерного оружия в Беларуси 17 февраля в контексте заявленной агрессии Запада", - говорится в отчете Института.

ISW продолжает оценивать, что участие Беларуси в войне РФ против Украины остается маловероятным.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что Украина готовится к любому развитию событий после встречи Путина и Лукашенко в Минске.

Так, по его словам, несмотря на требования РФ, у Беларуси нет желания напрямую вмешиваться в войну в Украине, «но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко принять в этом участие».

Напомним, враг сменил тактику, в британской разведке раскрыли новый замысел "вагнеровцев".

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях новой атаки дронов-камикадзе.

Также напомним, ВСУ под Бахмутом могут затащить оккупантов в ловушку.