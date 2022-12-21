У россиян нет преимущества на фронтах, поэтому в их планах есть возобновление наступления.

Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, советник Минобороны Сергей Кузан в интервью РБК-Украина .

«Я точно знаю, что у россиян есть такой план. Он является логичным продолжением той большой стратегии, которую Кремль пытается реализовать еще с 2014 года. Ее цель – свержение демократически избранной власти в Украине», - заявил Кузан, отвечая на вопрос о возможном новом наступлении россиян в январе–марте 2023 года.

Также Кузан отметил, что в России нет свободной техники, которая просто где-то стояла и которой можно было бы обеспечить новые подразделения. Для этого, по словам советника Минобороны, необходимо провести длительную процедуру расконсервирования, ремонтные работы.

«Наше командование высчитало, сколько россиянам необходимо для этого времени. Это примерно два месяца только для учебы. В общем, можно говорить о 2-3 месяцах. То есть возобновление масштабного наступления, очевидно, есть в планах россиян», – подчеркнул Кузан.

В то же время командование ВСУ знает о намерениях врага.

Не исключает Кузан и новые попытки кафиров захватить Киев.

«Они понимают, что на фронтах у них преимущества нет. Они продолжают давить количеством, причем только в Донецкой области. Это, условно, направление от Марьинки к Бахмуту и ​​Соледару. На всех остальных участках у них нет инициативы», – объяснил советник Минобороны.

По его словам, россиянам нужно переломить ход войны и сделать что-то кардинально изменившее расстановку сил на фронте.

«Например, возможный поход на Киев, удар по западным регионам, ведь именно там проходят пути снабжения иностранной помощью», – подчеркнул Сергей Кузан.

Также он обратил внимание на последнюю атаку дронами-камикадзе - большинство из них летело именно на столицу. Хотя большинство военных объектов сконцентрированы совсем не в Киеве.

Отвечая на вопрос о количестве российских военных в Беларуси, которое оккупанты могут использовать для нового наступления, Кузан заявил, что по разным данным это от 9 до 10,5 тысяч.

Впрочем, даже после обучения и тренировок их все равно будет трудно назвать профессиональной российской армией по сравнению с теми войсками, которые атаковали Украину в феврале 2022-го.

Советник Минобороны также пояснил, что основанием для того, чтобы рассматривать такую ​​группировку как угрозу, как ударную, станет концентрация в 30 тысяч человек. Но даже с 30 тысячами Киев или любую другую область россияне не захватят.

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