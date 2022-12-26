Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Таким образом, пояснил Коваленко, Кременную отрезали от Северодонецка.

«Ранее мы констатировали огневой контроль на Р-66 с северного направления и даже более того - с недавних пор физическое присутствие ВСУ на этом отрезке на ряде локаций. Поэтому уже можно осторожно, но констатировать серьёзную логистическую проблематику оккупантов в районе Кременной», - подчеркнул Коваленко.

По словам эксперта, Кременная стала на шаг ближе к освобождению. А это значит, подчеркнул Коваленко, что ВСУ на шаг ближе к обрушению обороны оккупантов на этой локации и далее, «с учётом шаткости общей обороны россиян».

«Хорошие новости», «Думаю, ожидать обвала фронта, как было в Харькове или в Херсонской области не стоит. Россияне там настроили дополнительные линии обороны. Но, тем не менее, Сватово и Кременная – важные точки, с более выгодным положением, как для обороны, так и для наступления», - обсуждают пользователи соцсетей аналитику Коваленко.

Добавим, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что украинские защитники имеют хорошие позиции на направлении Кременная-Сватово, и в скором времени будут хорошие новости с этого участка фронта.

«Хорошие новости будут скоро. Мы хорошо идем в направлении Сватового и Кременной. У нас позиции неплохие, и если помешанный кремлевский режим взял себе за цель захватить Бахмут любой ценой, и не важно, сколько тысяч там погибнет тех мобилизованных, зеков или кого-то еще, то на направлении Сватово-Кременная они все же больше в обороне. Они пытаются делать какие-то контратаки, но они безрезультатны все», — сообщил Гайдай о ситуации на фронте.

Напомним, минувшей ночью в российском городе Энгельс звучали взрывы в районе военного аэродрома, с которого взлетают ракетоносцы.

Также сообщалось, что ранее были расшифрованы слова Валерия Залужного по поводу 300 танков.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.