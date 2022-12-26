Крупное наступление русских может быть неизбежным в следующем году.

Об этом предупреждает Минобороны ФРГ, пишет Kreiszeitung.

Согласно анализу немецкого министерства обороны, крупное наступление может начаться уже в апреле 2023-го года.

Отмечается, что такой сценарий развития событий не нов, так как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также недавно говорил о такой возможности и прогнозировал наступление войск Владимира Путина на первые несколько месяцев 2023 года. Другие источники также неоднократно говорили о таком и о том, что вероятность длительной войны в Украине еще существует.

В анализе Минобороны Германии указывается, что контрнаступление россии в апреле 2023-го года может развиваться по двум сценариям.

Так, согласно первому, войскам Беларуси Александра Лукашенко отводится отвлекающая роль.

«Непосредственно в войну Лукашенко, скорее всего, не будет вмешиваться, а в крайнем случае развернет свою армию для угрожающих жестов — уж слишком велико внутриполитическое давление на правителя. Однако целью первого сценария российского наступления будет установление полного контроля над Донбассом», - сообщает Kreiszeitung.

Во втором сценарии идет речь, что Беларусь все-таки пойдет в сторону Киева, а российские солдаты будут наступать через Донбасс.

«Если путинской армии удастся продвинуться на запад Украины, войска могут перекрыть западные поставки и вынудить украинское правительство сдаться», - говорится в анализе.

Также указывается, что эта стратегия потребовала бы всеобщей мобилизации россии.

По какому бы сценарию не развивались события, отмечают аналитики, весна 2023-го года может стать переломным этапом в войне.

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