У россиян осталось единственное место, где они еще "пытаются пытаться" наступать.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, коренного изменения ситуации в ближайшее время они в украинской разведке не ожидают.

«На это есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "старается пытаться" наступать - это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют», – рассказал Буданов в интервью LIGA.net.

Начальник разведки напомнил, что россияне с августа постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен, но уже конец декабря.

«Единственное, где они кроме этого пробуют концентрировать свои силы, – чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Но мы не видим реальной возможности чего-то добиться», - заверил Буданов, добавив, что россияне уже предпринимали несколько попыток небольших локальных наступлений.

Но все они были обнаружены заранее и закончились для оккупантов ничем.

Комментировать действия ВСУ Буданов отказался.

Также начальник украинской разведки заверил, что мобики, проходящие боевое слаживание, не смогут коренным образом изменить ситуацию.

Добавим, согласно новым данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 102 600 военных, из них 550 за минувшие сутки.

Подразделения Сил обороны Украины накануне отразили атаки войск России в районах 16 населенных пунктов Донбасса, в том числе города Бахмут, вокруг которого идут тяжелые бои. По врагу был нанесен ряд ударов по разным направлениям, что привело к потерям его живой силы, техники и вооружения.

Около полусотни раненых захватчиков за последнее время попали на больничные койки только в Старобельске в Луганской области, тогда как в Горловке Донецкой области медработников обязали сдавать кровь для "300-х" оккупантов.

Также сообщалось, что существует два сценария масштабного наступления россиян в апреле, которое может стать неизбежным.

Кроме того, появились подробности новых взрывов на аэродроме в россии, откуда взлетают ракетоносцы.

Напомним также, на каком направлении ожидается обвал обороны России.