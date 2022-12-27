Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, враг сконцентрировал в районе Бахмута наибольшее количество своих сил, техники, вооружения.

«Они себе поставили задачу до конца этого календарного года выйти на границы Донецкой области», - сказала Маляр.

Представительница Минобороны подчеркнула, что Бахмут является нашей восточной крепостью.

По ее словам, захватчики не способны удерживать ту линию фронта, которую заняли, поэтому выбирают определенные участки, где могут сконцентрировать усилия.

«Но вы видите насколько мужественно держится Бахмут, насколько наши воины наносят урон врагу и он просто не может продвигаться дальше», - отметила Маляр, добавив, что там было незначительное продвижение, но врага вытеснили.

Теперь, пояснила Маляр, враг пытается окружить город.

«Но у него это не получается», - заверила замминистра обороны Анна Маляр.

Добавим, ранее сообщалось, что российское военное руководство поставило перед оккупантами задачу захватить Бахмут Донецкой области до конца октября.

Тем временем стало известно, что в Бахмуте остается около 10 тысяч гражданских.

Об этом сообщил инспектор по коммуникациям Бахмутского районного отдела полиции Павел Дяченко.

«В городе остается около 10 тысяч человек, есть взрослые, есть пожилые люди, к сожалению - есть и дети. Ситуация крайне тяжелая, сложная. Обстрелы не утихают, пылают дома. Продолжает разрушаться инфраструктура, вражеские войска бьют всем, чем можно - артиллерия, минометы, авиаудары», - сообщил он.

Напомним, в боях под Бахмутом погиб актер.

Также сообщалось, почему Бахмут настолько важен для оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала о двух сценариях масштабного наступления россиян, которое ожидается в апреле.