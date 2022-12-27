Как рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, оккупационные войска пытаются маневрировать на левом берегу Херсона.

"На левобережье Херсонщины враг маневрирует, они опасаются нашего ответа. Они его чувствуют, он достаточно существеннен. Сейчас мы еще не можем отчитываться о результатах, но они очень вкусные", – рассказала Гуменюк.

Между тем, Минобороны Украины показало, как снайперы ВСУ уничтожают российских захватчиков на Бахмутском направлении.

Кроме того, стало известно об удачном штурме позиций противника, где были уничтожены 4 оккупанта

«Остальных удалось взять живыми. И это большое достижение, потому что впоследствии они будут обменены на украинских воинов, которые сейчас находятся в плену. Это станет настоящей радостью и праздником для всех семей, которые встретят своих защитников дома», – рассказали в 108-м отдельном горно-штурмовом батальоне – подразделении горной пехоты в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне пытаются окружить Бахмут.

Также сообщалось, почему Бахмут настолько важен для оккупантов

Кроме того, Politeka.net писала о двух сценариях нового российского наступления, которое можеь начаться в апреле.