Может ли война завершиться в следующем году и как, и могут ли бои продолжаться до 2024 года – аналитики дали свои прогнозы.

Согласно первому, россияне пойдут в наступление весной и его результат станет ключевым.

«Единственная перспектива – короткое и неустойчивое прекращение огня. Путин дал понять, что не остановится. И Украина дала понять, что будет бороться», - цитирует BBC Майкла Кларка, заместителя директора Института стратегических исследований (Великобритания).

Украина отвоюет свою землю, – в этом уверен ученый и аналитик из Вашингтона Андрей Пионтковский.

Эксперт отмечает, что Украина выиграет полностью восстановив свою территориальную целостность, не позднее весны 2023 года.

По словам Пионтковского, Мелитополь станет ключевой боевой точкой в ​​течение следующих месяцев (возможно недель).

Вернув Мелитополь, ВСУ перейдут к Азовому морю, фактически отрезав поставки и связь с Крымом.

Согласно третьему сценарию, война будет затягиваться и затягиваться. Сотрудница отдела изучения войны Королевского колледжа Лондона Барбара Занчетта убеждена, что для потенциального мирного соглашения необходимо изменить основные требования по крайней мере одной стороны, однако признаков того, что это произойдет в ближайшее время, нет. Так что война будет продолжаться и до конца 2023 года.

Преимущество сейчас на стороне Украины и она выиграет эту войну, возможно уже в 2023 году, считает бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес: "До января Украина сможет начать заключительную фазу кампании - освобождение Крыма".

А вот военный эксперт из Тель-Авива Дэвид Гендельман считает, что оккупация Луганской и Донецкой областей продолжится, но большой российский прорыв, например продвижение с юга в Павлоград с целью окружения украинских сил на Донбассе, менее вероятен.

Эксперт прогнозирует, что будет продолжение нынешней тактики – медленное измельчение украинских сил на узких направлениях и правильное продвижение, как в Бахмуте и в районе Авдеевки, с такой же возможной тактикой в ​​районе Сватово-Кременной.

Успех ВСУ в Сватово, подчеркивает Гендельман, поставил бы под угрозу весь северный фланг всей линии русского фронта.

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