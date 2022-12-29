Ежедневно украинская разведка, госпогранслужба, оперативно-розыскные подразделения и «негласные помощники» мониторят ситуацию на границе с Беларусью.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфиретелемарафона сообщил Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

По его словам, в Беларуси сейчас находится 10 200 российских военных.

Дейнеко заверил, что в таком колличестве группировка «не может выполнить задачу по повторному наступлению» на территорию Украины.

Дейнеко также сообщил, что виделся со своим белорусским «коллегой» Анатолием Лаппо 19 февраля. Тогда он предупреждал, что планы рф о вторжении Украине известны.

«За пять дней до начала полномасштабной агрессии, 19 февраля, у меня была с ним встреча во исполнение команды верховного главнокомандующего, президента Украины. Я довел до него ту информацию, которая у нас есть. Я предупредил его, что мы осведомлены о планах РФ по поводу вооруженного вторжения на территорию Украины», — рассказал Дейнеко.

Дейнеко также предупредил Лаппо, что и он, и Александр Лукашенко могут оказаться на скамье подсудимых в Гаагском трибунале.

Позже, уже после 24 февраля, Дейнеко отправил письмо, в котором он проклял белорусских пограничников: «Знайте, мы переможемо! Будьте вы прокляты, твари».

В эфире телемарафона Глава Государственной пограничной службы уточнил, что Лаппо его точно получил.

«Я знаю, что он получил то письмо. Потому что международники пограничного комитета Беларуси выходили на наших международников, уточняли, не фейк ли это. Мои офицеры подтвердили, что письмо подлинное», — сказал Дейнеко.

С 19 февраля, по словам Дейнеко, никаких контактов с Лаппо у него не было.

Тем временем Минская военная комендатура отрабатывает переход с мирного на военное время.

В соответствии с планом проверок уровня боевой и мобилизационной готовности в Минской военной комендатуре проводится тренировка по переводу в/ч с мирного на военное время. Об этом сообщил тг-канал комендатуры.

Напомним, ранее были озвучены два сценария нового наступления рф, которое "может быть неизбежным".

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