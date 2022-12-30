Украинские защитники метр за метром продолжают освобождать родную землю от российских захватчиков.

Так, контрнаступление ВСУ продолжается на западе Луганской области и востоке Харьковщины.

"29 декабря контрнаступательные действия фиксировали в районе Кременной. За последнюю неделю ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении города и продолжают наступать. Значительная часть 2-го армейского корпуса сдастся, если ВСУ прорвут границу линии Сватово – Кременная", — пишут аналитики американского Института изучения войны.

Аналитики предполагают, что ВСУ могут освободить Кременную в начале 2023-го года.

В свою очередь российские оккупанты будут вынуждены остановить наступательные действия и занять оборонную позицию или принять оперативную паузу.

Аналитики также предполагают, что штурмы Бахмута малыми группами оккупантов от 10 до 15 человек будут неэффективны.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что среди россиян циркулирует информация о постепенной подготовке оборонительных рубежей вокруг Луганска.

Напомним, минувшей ночью враг вновь атаковал Киев "Шахедами".

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