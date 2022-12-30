Огромные потери среди оккупантов на поле боя стремительно растут с каждым днем, количество «чмобиков» не превратилось в качество.

Растущие потери оккупантов проанализировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Вы удивлялись рекорду уничтоженных оккупантов в ноябре? Декабрь явно превысит этот показатель», - высказал уверенность Коваленко в своем телеграм-канале, добавив, что частичная мобилизация ничего не дала российскому военному командованию, кроме стремительно растущих потерь.

Коваленко заверил, что не удивится, если 16 тысяч в месяц станет среднестатистическим показателем потерь оккупантов в следующие месяцы. Ведь «биомасса» будет нужна в большом количестве, но профессионализм из ниоткуда не возьмется.

Также Коваленко обратил внимание на то, что количество уничтоженных танков оккупантов уменьшается с каждым месяцем и это следствие не сниженных возможностей ВСУ, а уменьшение их количества на фронте.

Аналогичная ситуация с артиллерией, подчеркивает эксперт.

«На сегодняшний день количественно пропорциональное присутствие арты есть только в районе Бахмута, но там у россиян острая проблема с боеприпасами», - сообщил Коваленко.

То есть, отмечает эксперт, для затяжной войны у путина главным ресурсом будет именно «биомасса».

«Не обеспеченная техникой, артиллерией, боеприпасами, ничем. А затягивать войну исключительно этой компонентой в современных условиях невозможно. Особенно с такими потерями», - уверен Александр Коваленко.

Также эксперт указал на то, что за октябрь, ноябрь и неполный декабрь российские оккупанты потеряли 45 640 убитыми.

Что же касается раненных, то по, по словам Коваленко, речь идет о почти 137 тыс или без малого 50% от всей чмобилизации.

«Фактически, ресурс чмобилизации себя полностью исчерпает к февралю. А это значит, что уже в январе путин должен будет объявлять очередную чмобилизацию, ресурс которой будет перемалываться ещё быстрее, поскольку к непрофессионализму чмобов добавляется стремительное сокращение технической компоненты», - акцентровал аналитик.

Напомним, силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 690 российских оккупантов, сбили 5 ракет, уничтожили 8 танков и 12 бронемашин. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине уже 105 250 своих военных.

Таковы официальные данные Генштаба ВСУ на утро 30 декабря.

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