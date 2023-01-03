Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Мы видим влияние экономических санкций на РФ. Они пытаются обойти санкции, ввезти комплектующие, но это не так просто сделать", - сообщил Скибицкий.

По его словам, у россиян уже в дефиците баллистические ракеты "Искандер", близятся к окончанию запасы "Калибров", а также уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555.

В разведке отметили, что Россия способна еще максимум на 2-3 мощных удара из высокоточного вооружения.

Но производство ракет у оккупантов не прекращается, Так, военные ВСУ находят обломки ракет, изготовленные в IV квартале 2022 года.

А это, по словам Скибицкого, означает, что они производятся и сразу отправляются для обстрелов Украины.

"Враг начал комбинировать и изменять тактику, применяя в различных конфигурациях и иранские БПЛА, и ракеты старого типа, и высокоточные баллистические ракеты и переработанные ракеты С-300", - пояснил представитель разведки.

Кроме того, оккупанты начали испытывать дефицит РСЗО: "Смерч", "Ураган" и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм.

Украинские разведчики постоянно фиксируют меры России по пополнению этими боеприпасами из других стран.

"Большое количество они завезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", - сказал Скибицкий.

Об изменении тактики оккупантов рассказал и военный эксперт Олег Жданов.

"Теперь главная цель – не нанести вред, а морально утомить общество", – заявил он.

По его оценкам, теперь эта тактика "истощения" может стать основной, пишет OBOZREVATEL.

Напомним, Украина в ночь на 2 января пережила новую атаку со стороны оккупантов.

Позже появились фотографии последствий.

Также Politeka.net писала, что запроданка Повалий развлекала россиян, пока в Украину летели их ракеты.