Страна-агрессорка не собирается прекращать боевые действия против Украины и готовит новые наступления.

Об этом, как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУР, рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина.

По словам Черняка, ни на одном из направлений оккупантам не удалось достичь своей цели.

«Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют. Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно уйти с севера или с востока. Такие действия врага предусматриваются, и наши войска к этому готовы», – сказал представитель ГУР МО Украины.

Черняк уверен, что россияне постараются удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область.

Однако оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон. В украинской разведке также посчитали, сколько тысяч российских оккупантов может погибнуть в ближайшее время.

"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек", - сказал Черняк.

В ГУРе считают, что к таким потерям руководство страны-оккупанта готово.

Новое наступление врага также прогнозирует экс-командир полка "Азов".

Максим Жорин убежден, что на такой шаг Кремль отважится, насытив свою армию новомобилизованными.

По его словам, оккупанты выберут одно из направлений, которым будет наступать: либо Харьковская, либо Киевская область, либо даже западные регионы.

Между тем, стало известно, что в России готовят новую волну могилизации.

В Краснодаре одна из местных типографий получила заказ на 5 тысяч повесток.

Фото бланков распространили российские паблики. У них указан 2023 год и то, что призыв осуществляется на военную службу по мобилизации.

В свою очередь Генштаб Украины сообщил, что в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области, после огневого поражения центра подготовки операторов иранских дронов, потери россиян составили около 500 раненых и погибших.

Напомним, ранее стало известно, что россияне меняют тактику обстрелов Украины.

Также сообщалось, что шаманы получили от духов ответ, когда закончится война.

Кроме того, Politeka.net писала, что путинист Олег Газманов испугался на корпоративе, когда его попросили сказать, на чьей он стороне.