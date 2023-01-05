Об этом сообщили в Херсонской ОВА, пишет Politeka.net.
«Только что российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона – попали в дом. От полученных ранений на месте погиб 20-летний мужчина», – рассказал глава Херсонской ОВА.
Ранее утром 5 января оккупанты накрыли огнем Чернобаевку и Камышан Херсонской области.
Повреждены дома, автомобили, сельскохозяйственные помещения, линии электропередачи и газопровод.
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«Рашисты накрыли деревни массированным артиллерийским огнем. Снова готовили исключительно по гражданской инфраструктуре и мирным людям», - сообщал Янушевич.
В результате этой атаки пострадали 4 человека. Они получили осколочные ранения средней тяжести.
Одной раненой медики оказали помощь на месте, 3 человека госпитализировали в больницы Херсона.
Напомним, оккупанты не прекращают обстрелы Херсона и области. Только за 4 января россияне 41 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
Херсон армия РФ атаковала 9 раз – в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.
Три человека получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, на днях похоронили красавицу Оксану, которую убила российская ракета.
Также сообщалось о сроках нового обострения на фронте и переломных событиях.
Кроме того, Politeka.net писала о последствиях атаки дронов в ночь на 2 января.