В разговоре, который состоялся в четверг, 5 января, турецкий лидер и российский диктатор обсудили войну в Украине, ситуацию в Сирии и энергетическое сотрудничество между странами.
Как сообщает турецкое агентство Анадолу, Эрдоган напомнил Путину о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Информационное агентство Reuters утверждает, что Эрдоган призвал Путина прекратить огонь в одностороннем порядке.
"Президент Эрдоган сказал, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и видением справедливого решения", — сообщает Reuters.
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Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин не изменил планы и цели в отношении Украины.
Поэтому Россию нельзя недооценивать, сообщает Reuters.
«У нас нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Поэтому недооценивать Россию опасно», — сказал генсек НАТО.
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