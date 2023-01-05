В разговоре, который состоялся в четверг, 5 января, турецкий лидер и российский диктатор обсудили войну в Украине, ситуацию в Сирии и энергетическое сотрудничество между странами.

Как сообщает турецкое агентство Анадолу, Эрдоган напомнил Путину о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Информационное агентство Reuters утверждает, что Эрдоган призвал Путина прекратить огонь в одностороннем порядке.

"Президент Эрдоган сказал, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и видением справедливого решения", — сообщает Reuters.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин не изменил планы и цели в отношении Украины.

Поэтому Россию нельзя недооценивать, сообщает Reuters.

«У нас нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Поэтому недооценивать Россию опасно», — сказал генсек НАТО.

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