Были переброшены ещё не менее 50-и единиц техники ВС РФ, сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

На многих грузовиках присутствует опознавательный символ «Z».

По даннім «Гаюна», в эшелоне прибыло: около 43-х единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды.

Также отмечается, что на одной из машин номера с 44-м регионом РФ — это Западный военный округ.

В четверг, 5 января, эшелон с этой техникой проследовал в направлении Барановичей через Минск и Фаниполь и, по данным мониторинговой группы, прибыл в Барановичи.

Ранее аналитики сообщили об усиленных учениях на военных полигонах Беларуси. Кроме того, стало известно, что ВС РБ получили новую партию российских бронетранспортеров БТР-82А.

«Отметим, что это уже третий батальонный комплект БТР-82А в ВС РБ», - констатировавли в мониторинговой группе.

Тем временем силовики Лукашенко задержали священника за «молитву об украинских воинах».

Священник служил в минском храме иконы Божей Матери, где читал молитву за воинов и защитников Украины.

А в Украине продолжают готовиться к новому возможному наступлению со стороны Беларуси.

Так, генерал Александр Павлюк в эфире телемарафона сказал, что дальше границы врага не пропустят, идет постоянное отслеживание движения российских подразделений, их новых точек дислокации и полигонов.

Павлюк отметил, что сейчас вся граница с беларусью представляет собой сплошные завалы и минные поля и, чтобы пройти через них, врагам понадобятся усилия.

"К тому же, по ним скорректировали огонь артиллерии, работу от снайперских групп до мобильных огневых групп. Мы не планируем пропустить их дальше границы", — акцентировал Павлюк.

Напомним, в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

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