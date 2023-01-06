По заминированной оккупантами местности трудно быстро продвигаться вперед, но ВСУ это удается.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона сообщил глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

По его словам, мобилизованные россияне практически деморализованы из-за условий, в которых оказались.

«Кроме того, рядом с ними воюют зэки-вагнеровцы, которые постоянно над ними издеваются, а позади – кадыровцы, от которых можно ожидать чего угодно. Агрессию от поражений россияне срывают на местных жителях», – добавил глава ОВА.

Ранее Гайдай сообщал, что деоккупация Луганщины идет не так быстро, потому что там много личного состава и техники оккупантов, однако после освобождения Кременной и Сватово ВСУ смогут достигать результатов намного быстрее.

Гайдай также сообщил, что украинские защитники закрепили свои позиции в Белогоровке Луганской области, а со стороны Харьковского направления шаг за шагом освобождают территорию.

По его словам, после деоккупации Кременной и Сватово россияне попытаются удержать Старобельск, однако территория до этого населенного пункта состоит из сел и там врагу будет негде закрепиться.

Также Гайдай предупредил жителей оккупированных территорий об опасности. А именно о так называемом «рождественском перемирии», которое является лишь ловушкой, придуманной в Кремле:

«Прошу Вас воздержаться от посещения православных рождественских служб в храмах. Россияне могут планировать теракты! В общем, воздержитесь в эти дни от посещения мест массового скопления людей!».

Напомним, что россия продолжает стягивать военную технику в Беларусь, эшелоны идут прямо под жилыми домами.

Также сообщалось, что в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российский самолет рухнул между домами - появились кадры.