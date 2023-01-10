Ситуация в Соледаре Донецкой области сейчас острее, чем в Бахмуте, россияне штурмуют город малыми группами.

Российские оккупанты атакуют позиции наших защитников "волнами", - рассказал политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец.

"Сейчас очень тяжело в Соледаре. Ситуация там острее, чем в Бахмуте. Противник атакует малыми группами, как правило, до 8 человек, вооруженных стрелковым, РПГ и "Шмелями". Атаки на наши позиции идут "волнами", - отметил Березовец.

Сейчас оккупанты сконцентрировали наибольшие свои усилия именно там, на Соледаре.

«…Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизнь почти не осталась. И тысячи людей их потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие», - заявил в своем новом видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь, известный военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал детали тактики «вагнеровцев». Их рассказал украинский офицер, один из участников обороны.

По его словам, сначала на рубеж выдвигается первая группа, как правило, из 8 человек. Вся группа максимально загружена БК, у каждого огнемет «Шмель». Их задача дойти до точки и закрепиться.

«Они почти смертники. Их БК в случае неудачи предназначен для следующих групп», – пояснил офицер.

Затем группа максимально сближается с бойцами ВСУ и максимально быстро закапывается.

"На дереве или где-то еще оставляют белую тряпку или другой знак, чтобы следующая группа ориентировалась в случае гибели предшественников и нашла, где уже выкопаны укрытия и где есть оружие из БК", - пояснил офицер.

Во время огневого контакта «вагнеровцы» выявляют украинские огневые позиции и передают их артиллерии – как правило, это 120-ми и 82-мм минометы.

«До 10 минометов одновременно начинает подавлять проявленную украинскую позицию. Артподготовка может длиться часами. За это время в 500 метрах от первой группы сосредотачивается вторая группа. Она имеет более легкую экипировку. И под прикрытием артиллерии эта группа начинает штурм украинской позиции. Если второй группе не удается взять позицию, за ней следует третья и даже четвертая. То есть четыре волны по восемь человек на одну украинскую позицию», - рассказал офицер.

По его словам, в одной из групп «вагнеровцев» есть оператор БПЛА – он координирует огонь артиллерии прямо с поля боя.

«Если им удается подавить украинскую позицию, они ее "зачищают", используя дрон, гранаты, стрелковое оружие», - пояснил офицер.

Офицер отмечает, что основной причиной успеха россиян и поражения украинцев в столь мелких штурмовых операциях может стать отсутствие контрбатарейной борьбы.

"Бойцы должны быть подготовлены к стрелковым боям на короткой дистанции", - предупредил офицер.

Кроме того, рассказал офицер, бойцы ВСУ должны иметь легкую "броню" на расстоянии коротких подскоков.

«Как только операторы дронов замечают движение оккупантов в сторону позиций, они информируют «броню». Та быстро подавляет наступление «вагнеровцев» даже пулеметами», – рассказал офицер.

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