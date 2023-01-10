По словам Гайдая, женщину убил российский снайпер, пишет Politeka.net.

«Идут бои за Новоселовское. Село разрушено до основания и пустое. Последнюю местную жительницу на днях убил российский снайпер», – рассказал Гайдай.

Добавим, что население Новоселовского, по данным переписи 2001 года, составляло 736 человек. Поселок относится к Сватовскому району Луганской области.

Гайдай также сообщил, что оккупанты мощно бьют по Невскому.

«В селе нет ни одного уцелевшего здания, но там до сих пор находятся более сотни мирных людей», - сообщил Гайдай, добавив, что 9 января там погибли двое гражданских жителей, еще двое получили ранения в результате вражеского обстрела.

В комментариях к сообщению украинцы желают ВСУ победить нечисть.

«Царство Небесное всем погибшим от рук варваров!», «Какой ужас», «Последняя местная жительница – наверное, бабушка. Которую, следовательно, убил русский снайпер. Какой мрак», «Господи защити и убереги!».

Напомним, ситуация в Соледаре сейчас тяжелее, чем в Бахмуте. Офицер ВСУ раскрыл тактику «вагнеровцев», начавших мощный штурм.

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