Херсон вновь под российским обстрелом, местные жители сообщают о взрывах, людей просят оставаться в укрытиях.

Сообщается о попадании в районе родильного дома, пишет Politeka.net.

В Сети уже появились кадры с места. На них можно увидеть, что окна в роддоме выбиты, в небо поднимается столб черного дыма.

«Прилёт в Херсоне по роддому, понимаете? Это роддом. Там нету военных. Это просто роддом», «Ублюдки», «Ненавижу», «Твари», «Хоть бы без пострадавших», «Сволочи» - комментируют пользователи Telegram.

По предварительным данным, пострадавших, к счастью, нет.

"Российские захватчики атаковали перинатальный центр в Херсоне!

Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов. По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы", - сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Напомним, в ноябре оккупанты ударили ракетами по роддому в Запорожской области.

В результате погиб младенец – мальчику по имени Сергей было всего два дня.

Также сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по территории рынка в пгт Шевченково Харьковской области.

Жертвами атаки стали две женщины - 50-ти и 60-ти лет.

Еще 5 человек, среди которых 10-летняя девочка, получили ранения.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинская семья с крохотным ребенком живет в холодном подъезде.

Об этом рассказал волонтер. По его словам, малыш появился на свет в Бахмуте всего несколько месяцев назад, его родители категорически отказались покидать город, вокруг котоорого не утихают ожесточенные бои.