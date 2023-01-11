Сообщается о попадании в районе родильного дома, пишет Politeka.net.
В Сети уже появились кадры с места. На них можно увидеть, что окна в роддоме выбиты, в небо поднимается столб черного дыма.
«Прилёт в Херсоне по роддому, понимаете? Это роддом. Там нету военных. Это просто роддом», «Ублюдки», «Ненавижу», «Твари», «Хоть бы без пострадавших», «Сволочи» - комментируют пользователи Telegram.
По предварительным данным, пострадавших, к счастью, нет.
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"Российские захватчики атаковали перинатальный центр в Херсоне!
Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов. По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы", - сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
Напомним, в ноябре оккупанты ударили ракетами по роддому в Запорожской области.
В результате погиб младенец – мальчику по имени Сергей было всего два дня.
Также сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по территории рынка в пгт Шевченково Харьковской области.
Жертвами атаки стали две женщины - 50-ти и 60-ти лет.
Еще 5 человек, среди которых 10-летняя девочка, получили ранения.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинская семья с крохотным ребенком живет в холодном подъезде.
Об этом рассказал волонтер. По его словам, малыш появился на свет в Бахмуте всего несколько месяцев назад, его родители категорически отказались покидать город, вокруг котоорого не утихают ожесточенные бои.