Более того, оно готовится к участию в военных действиях - об этом изданию DW рассказал представитель Объединенного переходного кабинета оппозиционерки Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик.
По его словам, подготовка персонала "ГардСервис" длится уже несколько месяцев.
Обучение проводят на нескольких белорусских полигонах. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо" – там также идут тренировки.
Сахащик также рассказал, что в последнее время значительно возросла численность работников. В настоящее время их может быть более тысячи человек.
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"Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал увеличили офицерами, прапорщиками, сержантами и солдатами, которые служили в силах специальных операций и спецподразделениях силовых ведомств Беларуси", - рассказал он.
Сахащик считает, что работников "ГардСервиса" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах, а далее для штурмов как наемников российской частной военной компании (ПВК) "Вагнера".
В конце июля-августа в Минск для обучения сотрудников частного охранного предприятия якобы прибыли наемники из ЧВК "Вагнера".
Подчеркнем, ранее британская разведка сообщала, что войска России в Беларуси вряд ли составляют реальную наступательную силу.
«Новое развертывание российской авиации в Беларуси, вероятнее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины. Хотя Россия удерживает значительное количество войск в Беларуси, они в большинстве своем задействованы в учениях. Они вряд ли составляют реальную наступательную силу», - говорилось в своде.
Напомним, оккупанты ударили по роддому в Херсоне.
Также сообщалось, что судью шоу Х-Фактор рэпера Серегу увидели с автоматом в руках Беларуси.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Беларуси снова заметили военные эшелоны.