Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, пишет РБК-Украина.

По его словам, после боев и отступления украинских войск из Северодонецка и Лисичанска, россияне планировали быстро пойти дальше.

Однако уже многие месяцы захватчики не могут это сделать. Оккупанты, подчеркнул Череватый, сосредотачивают свои усилия именно на Бахмутском направлении, чтобы двигаться дальше и достичь своей цели – полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.

«В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Противник несет большие потери – там ведут бой наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера". Наши воины проявляют огромный героизм, мужество, профессионализм, слаженность и стойкость», - подчеркнул Череватый.

Вопрос Соледара, сказал Череватый, на контроле у ​​всего командования Вооруженных сил, Главнокомандующего, командующего Восточной группировкой войск.

Ситуация на этом направлении, заверил спикер Восточной группировки войск, тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику.

«Каким будет это решение – думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни», - сказал он.

Тем временем MAXAR представил спутниковые снимки Соледара до прихода россиян и после.

Additional before (August 1, 2022) and after (January 10, 2023) #satellite imagery of the town of #Soledar, #Ukraine (lat: 48.663700, long: 38.091763), showing homes, schools and buildings that have been destroyed from the month’s long battle and artillery exchanges. pic.twitter.com/0JtVReyeBF — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023

Город почти уничтожен, дома украинцев, магазины и школы лежат в руинах.

В свою очередь военный эксперт Секргей Ауслендер сообщил, что в сражениях за Соледар наступает решающий момент.

«Следующие 48 часов будут критическими — наступательный порыв у россиян иссякает. О потерях можно судить по заявлениям из окружения Пригожина — срочно ищет 25-30 тысяч наемников. В российский колониях творится лютый ад — кто отказывается вербоваться, пытают, бьют и силой заставляют отправляться на войну. В некоторых зонах нет уже половины зеков — уехали и в большинстве - погибли…», - пишет Ауслендер в своем телеграм-канале.

Напомним, в прифронтовой Авдеевке скончалась шестилетняя девочка, родных которой уговаривали эвакуироваться.

Также сообщалось, что семья с новорожденным проживает в подъезде Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что у Лукашенко будет свой ЧВК «Вагнер».