Для реализации своих захватнических планов российским командованием анонсированы масштабные меры по реформированию вооруженных сил.

Об этом, как пишет Politeka.net, на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, оккупанты планируют увеличение общей численности до 1,5 млн человек и формирование не менее 20 новых дивизий.

Эти планы свидетельствуют о намерениях кремля включиться в длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий.

Кроме того, генеральный штаб ВСУ ожидает, что в ближайшее время российские войска будут пытаться захватить всю территорию Донецкой области, а затем пробовать оккупировать часть Запорожской области.

"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области", – сказал Громов.

Главной целью Кремля, подчеркнул Громов, остается захват всей территории нашей страны и уничтожение государственности Украины.

Кроме того, в Генштабе ВСУ предупредили, что растет угроза ракетных ударов с воздушного пространства Беларуси.

Причиной тому активность российской авиации на территории РБ.

Громов напомнил, что на прошлой неделе на белорусский аэродром "Мачулищи" было перебазировано не менее 10 вертолетов типа Ми-8 и Ми-24.

"Также ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на белорусские аэродромы. Не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси дальней авиации страны-агрессора. С учетом указанного возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применение дронов-камикадзе по территории нашего государства из воздушного пространства Беларуси" , – добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что у Лукашенко создают аналог ППК "Вагнер".

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