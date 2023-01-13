Руководство России может в ближайшие дни объявить о проведении очередной волны мобилизации.

Об этом, как пишет Politeka.net, было предупреждено в украинской разведке.

Согласно данным ГУР МО, в вс рф попадут еще 500 тысяч россиян.

«В страну попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы», - отметили в украинской разведке.

Также сообщается, что в России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. Так, на законодательном уровне вносятся изменения в законы рф, регламентирующие проведение мобилизации. Кроме того, идет активная подготовка учебных центров.

«По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек», - говорится в сообщении.

Добавим, ранее в ГУР МО сообщили, что в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно годным к службе.

Соответствующий приказ, как стало известно разведчикам, российская фсб направила во все пограничные управления страны (в России пограничники находятся в структуре фсб).

В тексте указано: «С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением фсб россии обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий «А», «Б» и «В»» .

Напомним, стали известны колоссальные потери оккупантов под Бахмутом и Соледаром.

Также сообщалось, какую следующую цель изберут оккупанты после Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Соледаре наступает решающий момент.