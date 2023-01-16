О новой атаке, как пишет Politeka.net, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
По его словам, на месте попадания работают спасатели ГСЧС, медики и коммунальщики.
«Всем пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь. Три человека транспортированы в больницы. Среди них – два ребенка девяти и пятнадцати лет», - сообщил Куртев, опубликовав также кадры с места атаки.
Через некоторое время он также сообщил о новой угрозе обстрела: «Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!».
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Тем временем стало известно, что вражеская атака в Днепре унесла жизни уже 35 человек. Среди жертв двое детей.
Спасательно-розыскная операция длится уже почти 40 часов.
Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна.
Также сообщалось, что Тимур и Каролина остались сиротами в один миг - их родители на момент атаки были дома.
Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.
Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.