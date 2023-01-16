В выходные продолжались интенсивные бои на Кременском и Бахмутском направлениях Донбасса.

По состоянию на 15 января 2023 года Вооруженные Силы Украины (ВСУ) почти наверняка удерживали позиции в Соледаре, севернее Бахмута, несмотря на продолжение штурма "вагнеровцев", говорится в новом отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

«Вокруг Кременной боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окраинам города Кременная», - говорится в сообщении.

Также британские разведчики констатируют, что за последние шесть недель и россия, и Украина достигли тяжелых, но ограниченных достижений в разных секторах.

В этих обстоятельствах, отмечают в Минобороны Великобритании, ключевой оперативной задачей обеих сторон является формирование свободных, боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для совершения операционных прорывов.

Добавим, вечером 15 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клищеевка , Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, по ее словам, были обстреляны позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спорное, Красная Гора, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области.

«Если на простом языке – продолжаются бои», - отмечала Маляр.

Тем временем в Сети появились кадры, как артиллеристы 28-й бригады уничтожили на Бахмутском направлении блиндажи, бронеавтомобиль и военных российской армии.

Напомним, окуппанты ночью ударили ракетами по спящим людям.

Также сообщалось, что Тимур и Каролина остались сиротами в один миг - их родители на момент атаки по Днепру были дома.

Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.