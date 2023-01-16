По состоянию на 15 января 2023 года Вооруженные Силы Украины (ВСУ) почти наверняка удерживали позиции в Соледаре, севернее Бахмута, несмотря на продолжение штурма "вагнеровцев", говорится в новом отчете разведки Министерства обороны Великобритании.
«Вокруг Кременной боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окраинам города Кременная», - говорится в сообщении.
Также британские разведчики констатируют, что за последние шесть недель и россия, и Украина достигли тяжелых, но ограниченных достижений в разных секторах.
В этих обстоятельствах, отмечают в Минобороны Великобритании, ключевой оперативной задачей обеих сторон является формирование свободных, боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для совершения операционных прорывов.
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Добавим, вечером 15 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клищеевка , Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.
На Бахмутском направлении, по ее словам, были обстреляны позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спорное, Красная Гора, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области.
«Если на простом языке – продолжаются бои», - отмечала Маляр.
Тем временем в Сети появились кадры, как артиллеристы 28-й бригады уничтожили на Бахмутском направлении блиндажи, бронеавтомобиль и военных российской армии.
Напомним, окуппанты ночью ударили ракетами по спящим людям.
Также сообщалось, что Тимур и Каролина остались сиротами в один миг - их родители на момент атаки по Днепру были дома.
Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.