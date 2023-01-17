Россия может попытаться пойти в новое большое наступление, и Украина ежедневно готовится к такому развитию событий.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Суспільному". По его словам, наступление может повториться в феврале.
"Это может быть годовщина. Для них эти даты являются чем-то сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся", - сказал Данилов, прогнозируя сроки "последнего рывка" россиян.
По его словам, переговоры с партнерами о предоставлении Украине оружия не прекращаются ни на день.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Между этими фото 24 года": Анатолий Анатолич на примере двух кадров показал историю путина
Оборвалась жизнь знаменитой актрисы, которую называли самой красивой в мире: "Я был в нее влюблен"
9-летнюю девочку спасают в Днепре: "Гуляла возле дома с бабушкой"
Спасти не удалось: внезапно оборвалась жизнь знаменитой певицы, первые подробности
Ранее Данилов предупредил, что следующие два-три месяца для Украины будут сложными и решающими.
«Понимаем, что они очень любят такие даты и 24 февраля – это будет один из тех периодов, когда им хотелось бы отчитаться перед своим обществом, что они достигли тех или иных вещей. Каждый день огромное количество наших специалистов общаются с нашими партнерами по всем вопросам без исключения. Это не только вопрос оружия, это многие другие вызовы, которые есть в нашем государстве. Работает слаженная система. Поверьте, шансы победить российской федерации нас – ноль!», - уверен Данилов.
Напомним, наступает решающий момент - в Соледар стянули самых опытных "вагнеровцев".
Также сообщалось, что уехавшие в Польшу украинцы откровенно рассказали о своих проблемах.
Кроме того, Politeka.net писала, что художник предсказал ужасную трагедию в Днепре.