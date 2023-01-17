«Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся».

Россия может попытаться пойти в новое большое наступление, и Украина ежедневно готовится к такому развитию событий.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Суспільному". По его словам, наступление может повториться в феврале.

"Это может быть годовщина. Для них эти даты являются чем-то сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся", - сказал Данилов, прогнозируя сроки "последнего рывка" россиян.

По его словам, переговоры с партнерами о предоставлении Украине оружия не прекращаются ни на день.

Ранее Данилов предупредил, что следующие два-три месяца для Украины будут сложными и решающими.

«Понимаем, что они очень любят такие даты и 24 февраля – это будет один из тех периодов, когда им хотелось бы отчитаться перед своим обществом, что они достигли тех или иных вещей. Каждый день огромное количество наших специалистов общаются с нашими партнерами по всем вопросам без исключения. Это не только вопрос оружия, это многие другие вызовы, которые есть в нашем государстве. Работает слаженная система. Поверьте, шансы победить российской федерации нас – ноль!», - уверен Данилов.

Напомним, наступает решающий момент - в Соледар стянули самых опытных "вагнеровцев".

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