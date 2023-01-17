Враг постоянно перебрасывает резервы на Луганщину, ВСУ ежедневно героически противодействуют этому нашествию.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Российские десантники, присланные в Кременную, пытаются закрепиться и удержать город", – сообщил Гайдай.

Оккупанты также пытаются контратаковать вблизи Белогоровки и на сватовском направлениях. Более того, переодетые в форму ВСУ российские диверсионно-разведывательные группы пытались вклиниться в наши оборонительные редуты.

Однако ВСУ удается противостоять врагу, бои продолжаются.

"У Кременной и Сватового ситуация стабильная - наши войска понемногу продвигаются вперед. Туда враг постоянно перебрасывает резервы. ВСУ ежедневно героически противодействуют этому нашествию", - рассказал он.

Также Гайдай сообщил, что коллаборанты сбегают из оккупированных населенных пунктов.

Пособники оккупантов пытаются сбежать, россияне закрывают города на въезд и выезд.

По словам Сергея Гайдая, чем ближе продвигается линия фонта, чем больше потерь у рашистов, тем сильнее они заереют по отношению к местному населению, видя в каждом предателя.

Гайдай заверил, что украинское командование понимает планы россиян и действует на опережение.

Тем временем в Сети появились жуткие кадры из украинской Марьинки - оккупанты стерли населенный пункт с лица земли.

Напомним, россия собирается повторить масштабное наступление – названы сроки.

Также сообщалось, что уехавшие в Польшу украинцы откровенно рассказали о своих проблемах.

Кроме того, Politeka.net писала, что художник предсказал ужасную трагедию в Днепре.