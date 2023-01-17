Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Российские десантники, присланные в Кременную, пытаются закрепиться и удержать город", – сообщил Гайдай.
Оккупанты также пытаются контратаковать вблизи Белогоровки и на сватовском направлениях. Более того, переодетые в форму ВСУ российские диверсионно-разведывательные группы пытались вклиниться в наши оборонительные редуты.
Однако ВСУ удается противостоять врагу, бои продолжаются.
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"У Кременной и Сватового ситуация стабильная - наши войска понемногу продвигаются вперед. Туда враг постоянно перебрасывает резервы. ВСУ ежедневно героически противодействуют этому нашествию", - рассказал он.
Также Гайдай сообщил, что коллаборанты сбегают из оккупированных населенных пунктов.
Пособники оккупантов пытаются сбежать, россияне закрывают города на въезд и выезд.
По словам Сергея Гайдая, чем ближе продвигается линия фонта, чем больше потерь у рашистов, тем сильнее они заереют по отношению к местному населению, видя в каждом предателя.
Гайдай заверил, что украинское командование понимает планы россиян и действует на опережение.
Тем временем в Сети появились жуткие кадры из украинской Марьинки - оккупанты стерли населенный пункт с лица земли.
Напомним, россия собирается повторить масштабное наступление – названы сроки.
Также сообщалось, что уехавшие в Польшу украинцы откровенно рассказали о своих проблемах.
Кроме того, Politeka.net писала, что художник предсказал ужасную трагедию в Днепре.