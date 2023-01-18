Об этом, как пишет Politeka.net, рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
«Я только ночью вернулся с передовой и могу сказать, что – я не буду конкретизировать населенные пункты, но скажу так – в Луганской области собственными глазами видел разбитых орков. И, кстати, в сутки у них потери сотня личного состава, несколько единиц тяжелой техники. И этот личный состав – это были не обычные "мобики", – сообщил Гайдай.
По его словам, это были спецназовцы, "вдвешники". И они убегали, бросив оружие и раненых.
У Белогоровки, рассказал Гайдай, ситуация тяжелая, но стабильная.
"Силы обороны держат оборону. И постоянно отражают все попытки врага продвигаться", – сообщил Гайдай.
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Напомним, украинские военные продвигаются вперед в направлении Кременной и Сватового.
"Наши военные продвигаются вперед. Не так быстро, как всем хотелось бы конечно, но те, кто понимают в каких условиях ребята продвигаются, насколько там все заминировано и сколько туда подтянуто резервов, то понимают, что ребята совершают просто героические поступки каждый день", – рассказывал глава Луганщины.
Также он подчеркнул, что новое масштабное наступление россиян на Луганщину возможно.
Кроме того, сообщалось, что россия собирается повторить масштабное наступление - названы сроки.
Также Politeka.net писала, что момент перед трагедией в Броварах попал на видео.