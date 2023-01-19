В Сети появились кадры страшного обстрела, свидетелями которой стала съемочная группа телеканала Al Jazzera.

Журналисты оказались рядом с домом в Бахмуте, который обстреляли оккупанты.

На кадрах видно, что в результате взрывов в небо поднимается густое облако дыма и огня.

Многие окна дома в результате предыдущих обстрелов заколочены, в них отсуствуют стекла.

Также видно, что улицы Бахмута, в котором проживали десятки тысяч людей, теперь совершенно пустые.

«Кровососы», «Орки проклятые», «Твари», «С Мариуполем сделали то же самое», «Ломают город», «Огромные, величественные дома, которых строили несколько лет, и которые могли простоять ещё сотню. Их ради прикола уничтожают артиллерией. Дикари», «Русский мир пришел, стирают города в прах», «Какой же ужас! Ненавижу! Сумасшедший старик!», - комментируют страшные кадры пользователи соцсетей.

Согласно официальным данным, в Бахмуте осталось примерно 5% жителей. Они каждый день страдают от обстрелов.

Об этом сообщил спикер 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ярослав Николин.

Напомним, некоторые семьи с детьми отказываются покидать Бахмут и Соледар.

Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре опубликовала фото, на котором запечатлены ее муж и соседи, убитые российкой ракетой.