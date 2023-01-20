Учитывая текущую военную активность РФ в Беларуси, нападение кафиров со стороны республики все еще возможно.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны, пишет Politeka.net.

Хотя и не обязательно и не в ближайшие недели, отмечают эксперты.

Так, новый "самый опасный сценарий действий нападения" из Беларуси в конце 2023 года кажется более вероятным.

В то же время, в самой России ультранационалистически настроенные блоггеры продолжают критиковать идею очередного вторжения российских войск на украинские территории из РБ.

Эксперты также наблюдают, что Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, представляя Беларусь как суверенное государство в рамках Союзного государства, где доминирует Россия.

Российские военные, дислоцированные сейчас в республике, проходят учебную ротацию и передислокацию для боевых действий на востоке Украины.

"Нет никаких признаков того, что у российских сил в Беларуси есть структуры управления и контроля, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о котором Украина предупреждала в конце 2022-го. Но кажется более вероятным, что они могут создавать условия для нового плана нападения с РБ в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что страны планируют провести большие учения ("Запад-2023" и "Союзный щит-2023"), вероятно, в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении экспертов.

Добавим, на днях стало известно, что россия может перебрасывать оккупантов на территорию Беларуси тайно - в цистернах.

Так рашисты якобы пытаются обмануть спутниковый мониторинг грузов.

Также сообщалось, что обстрел многоквартирного жилого дома попал на видео.

Кроме того, выяснилась позорная причина взрыва в Беларуси.

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