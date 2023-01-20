К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны, пишет Politeka.net.
Хотя и не обязательно и не в ближайшие недели, отмечают эксперты.
Так, новый "самый опасный сценарий действий нападения" из Беларуси в конце 2023 года кажется более вероятным.
В то же время, в самой России ультранационалистически настроенные блоггеры продолжают критиковать идею очередного вторжения российских войск на украинские территории из РБ.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Вот вам и гребаный совок": Тарас Цымбалюк из "Крепостной" сделал резкое заявление о "дружбе народов"
Крещение Господне: в небе над Киевом заметили редкое явление, "это хороший знак"
Катастрофа забрала жизни матери с ребенком в Броварах: отец не смог сдержать слез, фото
Спасти не удалось: внезапно оборвалась жизнь знаменитой певицы, первые подробности
Эксперты также наблюдают, что Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, представляя Беларусь как суверенное государство в рамках Союзного государства, где доминирует Россия.
Российские военные, дислоцированные сейчас в республике, проходят учебную ротацию и передислокацию для боевых действий на востоке Украины.
"Нет никаких признаков того, что у российских сил в Беларуси есть структуры управления и контроля, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о котором Украина предупреждала в конце 2022-го. Но кажется более вероятным, что они могут создавать условия для нового плана нападения с РБ в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что страны планируют провести большие учения ("Запад-2023" и "Союзный щит-2023"), вероятно, в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении экспертов.
Добавим, на днях стало известно, что россия может перебрасывать оккупантов на территорию Беларуси тайно - в цистернах.
Так рашисты якобы пытаются обмануть спутниковый мониторинг грузов.
Также сообщалось, что обстрел многоквартирного жилого дома попал на видео.
Кроме того, выяснилась позорная причина взрыва в Беларуси.
Также Politeka.net писала, что москвичка упала на колени перед памятником Лесе Украинке.