О ситуации на передовой рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет Politeka.net.

«По обоим направлениям – как из Донецкого в районе Белогоровки, так и Харьковского, там, где Сватово-Кременная – там идут тяжелые бои. В Белогоровке стабильно отбивают все наступления российско-оккупационных войск, а со стороны Сватово-Кременного направления все же шаг за шагом, метр за метром наши военные освобождают территорию. Очень тяжело, потому что туда подтягивают огромные резервы россияне, но все же удается постепенно продвигаться вперед", - сказал Гайдай в эфире телемарафона.

На Сватово-Кременном направлении, по его словам, сосредоточено очень много разных подразделений захватчиков.

"Там есть и вагнеровцы, их огромная куча, есть свежемобилизованные – кстати, даже последние из пленных были из Москвы. Потом спецподразделения, там есть и подразделения такие как ГРУ, есть СОБРы, есть БАРСы, есть "Ахмат", но они не воюют вообще – они уже выполняют функцию заградотрядов, ну и мародерят немного», - рассказал глава ОВА, добавив, что также есть кадровые военные.

Также он рассказал, как оккупанты отпраздновали Крещение. По его словам, российские алкоголики отравились «водкой».

По его словам, количество пострадавших оккупантов в Старобельске возросло до 30.

«Некоторые уже на концерте кобзона», – сообщил Гайдай.

Добавим, также стало известно, что частная военная кампания "Вагнера" ​​насчитывает 50 тысяч человек на российско-украинском фронте. Об этом сегодня, 20 января, сообщила разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Кроме того, военизированная группа "Вагнера" ​​27 декабря 2022 года была официально зарегистрирована как юридическое лицо.

Напомним, что стали известны новые сроки возможного наступления из Беларуси.

Также сообщалось, что выяснилась позорная причина взрыва в Беларуси.

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