О ситуации на передовой рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет Politeka.net.
«По обоим направлениям – как из Донецкого в районе Белогоровки, так и Харьковского, там, где Сватово-Кременная – там идут тяжелые бои. В Белогоровке стабильно отбивают все наступления российско-оккупационных войск, а со стороны Сватово-Кременного направления все же шаг за шагом, метр за метром наши военные освобождают территорию. Очень тяжело, потому что туда подтягивают огромные резервы россияне, но все же удается постепенно продвигаться вперед", - сказал Гайдай в эфире телемарафона.
На Сватово-Кременном направлении, по его словам, сосредоточено очень много разных подразделений захватчиков.
"Там есть и вагнеровцы, их огромная куча, есть свежемобилизованные – кстати, даже последние из пленных были из Москвы. Потом спецподразделения, там есть и подразделения такие как ГРУ, есть СОБРы, есть БАРСы, есть "Ахмат", но они не воюют вообще – они уже выполняют функцию заградотрядов, ну и мародерят немного», - рассказал глава ОВА, добавив, что также есть кадровые военные.
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Также он рассказал, как оккупанты отпраздновали Крещение. По его словам, российские алкоголики отравились «водкой».
По его словам, количество пострадавших оккупантов в Старобельске возросло до 30.
«Некоторые уже на концерте кобзона», – сообщил Гайдай.
Добавим, также стало известно, что частная военная кампания "Вагнера" насчитывает 50 тысяч человек на российско-украинском фронте. Об этом сегодня, 20 января, сообщила разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Кроме того, военизированная группа "Вагнера" 27 декабря 2022 года была официально зарегистрирована как юридическое лицо.
Напомним, что стали известны новые сроки возможного наступления из Беларуси.
Также сообщалось, что выяснилась позорная причина взрыва в Беларуси.
Кроме того, Politeka.net писала, что москвичка упала на колени перед памятником Лесе Украинке.